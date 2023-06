Demi Lovato deixa de usar pronomes neutros: “cansei ”

Não- binária assumida desde 2021, cantora confessa que é extremamente cansativo ter de explicar para as pessoas sobre os pronomes e por que se identifica com eles.

Recentemente, Demi contou que decidiu adotar de novo os pronomes femininos além dos neutros que adotou após anunciar que não percebe como pertencentes a um gênero exclusivamente. E deixou claro que está exausta de ficar se explicando para as pessoas sobre tais pronomes e porque se identifica com os mesmos.

“ Eu constantemente tive que educar as pessoas e explicar porque me identificava com esses pronomes. Foi absolutamente exaustivo”, a artista deixou claro que continuará sendo uma voz para as pessoas não-binárias: “Eu simplesmente cansei. Mas por isso mesmo sei que é importante continuar divulgando”.

A cantora ainda revelou sobre o desejo que tem de que existam mais espaços de gênero neutro e sobre as dificuldades enfrentadas por ser uma pessoa não-binária:

“Eu enfrento isso todos os dias. Por exemplo, em banheiros públicos. Ter que acessar o banheiro feminino, mesmo não me identificando totalmente com isso”. Disse Demi.

Também acontece ao preencher formulários, como documentos do governo ou qualquer outro em que você precise especificar seu gênero. Você só tem duas opções, masculino ou feminino, e sinto que nada disso faz sentido para mim. Me vejo na condição de escolher ‘mulher’, porque não há outra opção”, pontou a artista. “Acho que isso tem que mudar. Espero que com o tempo melhore”.