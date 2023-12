Demi Lovato anuncia noivado com Jordan Lutes

A cantora disse que ficou sem palavras com a surpresa e contou detalhes sobre o fato em suas redes sociais para os seus fãs e seguidores

Demi Lovato levou seus fãs à loucura ao dizer que ficou noiva de Jordan Lutes. A artista publicou fotos ao lado do seu amado e fez uma declaração, dizendo que ficou sem palavras com o pedido.

Ainda estou sem palavras. Ontem a noite foi a melhor noite da minha vida e eu não acredito que eu vou casar com o amor da minha vida. Meu amor, estou mais do que animada em me casar com você… todos os dias que passei com você tem sido um sonho tornado realidade. Eu mal posso esperar para te amar e cuidar para sempre. Um brinde ao resto das nossas vidas. Te amo”, escreveu Demi.

Demi publicou uma foto ao lado do futuro marido, onde os dois compartilharam olhares apaixonados para as câmeras. Acompanharei os próximos passos de perto, afinal, estou doidinha para saber detalhes da festança.