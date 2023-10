Declaração de Mateus Gabriel foi o motivo do término com Maiara?

A cantora foi questionada sobre sua relação com Matheus Gabriel após a declaração que o artista fez a ela e chegou a viralizar na internet

A web começou a colocar pulgas atrás da orelha depois do anúncio do término de Maiara e Matheus Gabriel. Os internautas acreditam que o término teria vindo após uma declaração por parte do artista. Léo Dias averiguou a história e conversou com a sertaneja após os boatos rolarem soltos.

“Ele realmente falou uma coisa, mas eles distorceram um pouco. Ele falou que me acompanhava sim, e que acabava conhecendo as pessoas, mas ele jogou isso não foi para dizer que estava comigo por isso”, disse ela, e completou: “Agora ele não vai poder ficar tanto mais, porque está focado, lançou uma música agora, “Carência e Paixão”, tem o DVD que ele está lançando, então ele vai ter que ficar mais focado mesmo. Ele só estava querendo dizer que ele não ficava lá folgado do meu lado”.

Ela ainda falou sobre o uso da aliança; “Eu tirei a aliança porque já tinha um tempo que eu estava sendo essa dificuldade da gente se encontrar, quando eu fui para Gurupi, a gente já estava há uns 10 dias sem nos ver, mas a gente tentou”, disse ela.