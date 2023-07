“Decidi que ia ser corno, mas um corno gostoso”, declarou Gustavo Rocha

O influenciador, que desde 2014 vem conquistando o público com o seu corpo escultural, publicou um antes e depois de dar água na boca.

Gente, eu tenho certeza que assim como eu, por volta de 2014, todos vocês iam à loucura ao ver os vídeos de dancinha que os Irmãos Rochas, Gustavo Rocha e Túlio Rocha, postavam nas redes sociais, porém, se naquela época eles já eram um pedaço de mal caminho, imagina agora.

Digo isso porque, na noite de ontem (21), um dos irmãos, o Gustavo, que apesar de ainda postar bastante dancinhas, atualmente também se aventura em outros tipos de conteúdo, como mostrar a sua rotina de treino, publicou em seus stories um antes e depois de seu físico, que já era espetacular, mas que com pouco mais de um ano, ultrapassou os limites da beleza.

Na publicação, o influenciador compara o seu shape de hoje com o que ele tinha no mês de abril do ano passado, listando algumas das características que mais lhe definem em ambas as épocas.

Enquanto na foto do ano passado, Gustavo se diz no auge da depressão e com a autoestima zerada, na desse ano, ele revela que possui alguns kg a mais, e garante que, atualmente, se ver pelado pra ele é uma dádiva, afirmando: “Decidi que ia ser corno, mas um corno gostoso”.