Deborah Secco já foi parar no hospital por causa de dieta radical

A atriz contou que para perder 16 quilos para interpretar uma paciente com HIV teve que dar o sangue e precisou de ajuda médica

Eu já contei para vocês que amo assistir o ‘Que História é Essa Porchat’ e que o programa me arranca boas risadas. Essa semana Deborah Secco esteve no programa e contou detalhes sobre quando viveu uma personagem com HIV. A atriz conta que fez uma dieta tão maluca que foi parar no hospital.

“Era uma personagem terminal de HIV, na época em que HIV matava rapidamente. Quando comecei a fazer a leitura do filme, a gente chegou à conclusão de que eu precisava emagrecer. Porque era uma personagem morrendo, mas com muita vida”, disse.

Ela ainda conta que queria ficar visivelmente à beira dla morte. “Tinha planejado perder 15 quilos, acabei perdendo 16. Tinha três semanas pré-filme e mais três filmando. Perdi 10 quilos nas três primeiras e cinco até a última semana, quando foi a gravação da morte”, a atriz relatou.

“Na penúltima semana de gravação, comecei a fazer uma lista do que ia comer quando acabasse. E fiz um dia de orgia alimentar. Comi tudo de uma vez e fui parar no hospital. Foi difícil voltar a comer normal.”, Deborah concluiu.