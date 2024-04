Deborah Secco ficou sem reação ao descobrir que suas falas no programa Surubaum repercurtiram tão negativamente

Genteee, a Deborah Secco finalmente se manifestou nesta sexta-feira (05), depois que o fim do seu casamento com Hugo Moura vir á tona. Eles ficaram juntos durante nove anos e anunciou a separação esta semana. O casal tem uma filha de 8 anos, a Maria Flor.

A artista confessou que foi pega de surpresa com o vazamento dos bastidores da sua vida a dois com Hugo e revelou que não esperava que sua fala, sobre a vida sexual, durante entrevista ao Bruno Gagliasso, fosse viralizar de forma tão negativa.

Deborah recebeu uma avalanche de críticas depois que os fãs perceberam que o verdadeiro motivo da separação foi por causa das falas polêmicas que a atriz declarou no podcast “Surubaum”, dando detalhes sobre sua intimidade sexual com outros parceiros e parceiras.

Mesmo com o fim do casamento dos dois, a atriz e Hugo seguem amigos e trabalhando na mesma equipe. Inclusive, o ex-marido é chefe do setor de audiovisual da empresa com Deborah. Hugo é responsável pela direção, captação e edição dos vídeos.