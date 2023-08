Deborah Secco diz ter dificuldade de fazer garganta profunda: “Duro, grande e grosso”

A atriz contou detalhes sobre o órgão do marido e não escondeu as particularidades que mais gosta nele

Deborah Secco tomou a web com seu comentário nada discreto sobre o órgão do seu marido, Hugo Moura. A atriz contou detalhes e não escondeu as particularidades que mais lhe agradam. Deborah ainda disse que sente dificuldade de fazer garganta profunda porque ele é duro, grande e grosso.

“O pau do Hugo tem uma particularidade, que é o mais incrível de tudo. Além de grande e grosso, ele é duro. Às vezes não dá para fazer aquela garganta profunda porque ele não tem aderência de tão duro. Porque ele é muito duro, não é maleável. Ele é tipo um copo”, disse, em entrevista ao novo programa de Sabrina Sato.

Queriam ver? Deborah Secco falando do pênis de seu marido, Hugo Moura, no novo programa de Sabrina Sato no GNT.pic.twitter.com/x7xkzFdmJp — PAN (@forumpandlr) August 18, 2023

No programa, a atriz ainda convidou a apresentadora para ir em sua casa. “Você pode ir lá em casa. Nossa casa está sempre de portas abertas para você”, disse Deborah que já admitiu ter um “casamento negociado”.