Déa Lúcia revela que já viveu affair romântico com tio de Murilo Benício

Mãe de Paulo Gustavo usou o ‘Melhores do Ano’ como palco de suas confissões mais quentes

Olha ela! Sabíamos que a presença de Déa Lúcia no ‘Melhores do Ano’ não seria inválida, porque ela entrega tudo que a gente precisa para que uma boa fofoca corra solta. Ontem (25), ela contou que já viveu um affair com um tio de Murilo Benício, deixando todos boquiabertos.

“Eu vi Murilo nascer. Murilo é de Niterói. A família dele é de mulheres maravilhosas. Eu paquerava um tio dele, o Serginho. Muito beijo na boca escondido lá no posto de gasolina”, disse ela.

Claro que o ator caiu na gargalhada na hora que revelou a história do passado. “No intervalo, Murilo contou que era verdade. Ela tinha mesmo um caso com o tio dele. Ela não estava inventando a história”, contou Luciano Huck.