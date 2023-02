Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, chora no Domingão do Huck

Mãe do humorista que deu vida a Dona Hermínia contou como o programa mudou a sua vida, ressaltando que ele a ajuda a viver

A mãe de Paulo Gustavo, Déa Lúcia, não segurou as lágrimas ao falar da importância do Domingão do Huck na sua vida. Déa ainda foi elogiada pelo Padre Fábio de Melo, dizendo que ela é uma mulher muito sábia. Fofos, né?

“Dona Déa é uma mulher muito sábia. Ela soube exatamente viver de acordo com o que a vida estava dando a ela. A coisa que eu mais admiro nessa mulher é a capacidade que ela tem de identificar o que hoje merece ser vivido, ainda que seja uma matéria-prima muito triste, mas ela sempre está pronta para a vida”, disse ele.

A musa do programa ainda respondeu sobre a importância do Domingão na sua vida. “Esse programa me ajuda a viver durante a semana. Eu fico aqui, eu riu, eu brinco, eu trabalho, eu ganho dinheiro, mas isso me dá um gás. É a oportunidade que eu tive de ter uma vida mais leve, porque só sofrimento não adianta”, disparou aos prantos.