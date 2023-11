De volta aos anos 90: Globo escala ‘Amigos’ para especial de final de ano

De volta às origens para fazer as minhas noveleiras felizes e alegres. A Globo reuniu o especial ‘Amigos’ para esse final de ano. Serão 2 shows gravados no Allianz Parque, em São Paulo, a gravação bate no mesmo dia do encerramento da turnê feita por Zezé Di Camargo, Luciano, Chitãozinho, Xororó e Leonardo. A previsão é de que a apresentação vá ao ar no dia 11, após a Tela Quente.

O projeto entre os cantores sertanejos de renome foi lançado em 2019, quando retomaram a ideia que foi um sucesso em 1990. A pandemia afetou o grupo que já estava em turnê,mas eles não desistiram, retomando oprojeto que é um sucesso absoluto e celebra os 20 anos de ‘Amigos’.

Serão mais de três horas de show, com um set list de 40 canções, de acordo com o Notícias da TV.