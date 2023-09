De quem foi a ideia de tocar ‘Evidências’ no show de Bruno Mars no The Town?

O cantor Xororó fará a revelação no programa Altas Horas deste sábado (30), em que será um dos convidados.

Minha gente, no programa Altas Horas deste sábado (30), o cantor Xororó irá revelar como e de quem surgiu a ideia de tocar “Evidências” no show de Bruno Mars no The Town, evento de música de que aconteceu no início do mês em São Paulo.

O grande hino musical de Chitãozinho e Xororó foi cantado duas vezes na Cidade da Música, localizada em Interlagos, e foi um dos grandes pontos altos de todo o festival. Na última apresentação do havaiano por aqui, o cantor estava no meio da galera ao lado de Junior Lima e Noely.

Xororó contou que a influência veio de Mateus Asato, um músico que já tocou em sua dupla com Chitãozinho, e que fez parte da banda de Bruno Mars. Ele foi o grande responsável pela escolha de “Evidências” no setlist do show.

“No começo, quando me contaram, achei que tivesse sido o próprio Bruno, mas depois eu soube que foi o músico dele que tocou, o John Fossit. […]. Foi o Mateus Asato quem indicou, o Bruno pediu para ele indicar três músicas daqui, e ele disse que ‘Evidências’ era um hino nacional”, conta.