De planta no BBB a anjo na medicina: Campeã do BBB 23 reencontra paciente de quem ela salvou a vida.

Esse reencontro mega emocionante aconteceu neste domingo (30), e foi promovido pela equipe do Fantástico.

Amores, apesar de muitos telespectadores afirmarem que a campeã do BBB 23 foi uma planta dentro do programa, como médica, a nossa querida Amandinha é chamada de “Anjo”. Durante a sua participação no Fantástico deste domingo (30), a médica reviveu um reencontro inesperado e super emocionante.

Em determinado momento do programa, a jornalista Renata Capucci pegou Amanda Meirelles pela mão e a levou para encontrar Jaime, um dos pacientes que ela ajudou a salvar a vida, em 2020. Na época, ele ficou 58 dias internado na UTI, sendo 46 destes em coma induzido,

Com um forte abraço, envolvido de emoção, Jaime parabeniza e agradece a campeã do reality por tudo o que ela fez por sua vida no passado.

“Eu lembro dela só pelo olho. Eu não sei nem o que aconteceu comigo, quem sabe é a minha família.

Quem também estava presente nesse reencontro era Regina, a esposa de Jaime, que nunca perdeu a esperança de que seu marido fosse salvo e que sempre recebeu o apoio necessário da médica, a quem ela chamou de “meu anjo”.

“Meu anjo… Eu chegava e falava, ‘E aí doutora, como é que tá?’, [e era respondida da seguinte forma] ‘Oh, assim e assim, mas um dia após o outro. Vamos em frente que amanhã é outro dia’”, revelou Regina.

Hoje, completamente recuperado e esbanjando saúde, Jaime afirma que, além de ter votado a favor da médica do reality, tinha a certeza de que Amanda seria a campeã do programa.

“Sim [votei] muito! Por isso eu tinha certeza que ela ia ser a campeã”, declarou Jaime.

Por fim, emocionada, Amandinha utiliza a oportunidade para afirmar que é em situações como essa, ao ver que seus pacientes estão bem, que ela tem a certeza de ter escolhido a profissão correta.

“Tem coisa que tem preço e tem coisa que tem valor, e isso é uma das coisas que tem muito valor pra mim. Saber que as pessoas estão bem, que passaram pela minha mão, é ter a certeza de que escolhi a profissão certa. É um prêmio pra vida!”, finalizou a ex-BBB.