De Maria Bruaca para patroa rica: Isabel Teixeira retorna para novelas da Globo

Depois de seu sucesso como Maria Bruaca em Pantanal, a atriz retorna para as telinhas para ganhar o coração das noveleiras

Olha ela! Isabel Teixeira estará em mais uma produção das novelas da Globo. Dessa vez ela ressurge das cinzas abandonando totalmente a sua roupagem de Maria Bruaca, afinal, ela surge como uma patroa rica. De acordo com o Notícias da TV, trata-se de um projeto da emissora para ser exibido no ‘Dia Internacional da Mulher’, dia 8 de março.

Isabel aparecerá como protagonista do ‘Falas Femininas’, que já está sendo gravado nos estúdios da emissora. A personagem de Teixeira promete quebrar o coração das noveleiras quando pede que a sua empregada deixe os estudos para se dedicar aos trabalhos domésticos.

Preparem-se para ficar com o coração à beira de um colapso, porque no meio da trama a empregada vai cair de cima do prédio da ricaça e vai sobreviver por um milagre. Ansiosas?