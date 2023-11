De grande pioneira da TV Brasileira a afastamento voluntario da fama: fatos sobre a vida de Lolita Rodrigues

A atriz morreu aos 94 anos devido a uma pneumonia neste domingo (5) em João Pessoa.

Amores, acho impossível alguém não sabe quem foi a grandiosa atriz Lolita Rodrigues, não é mesmo? Afinal, Lolita foi uma das pioneiras da TV no Brasil.

Apesar do nome artístico “Lolita”, a artista se chamava Sylvia Gonçalves Rodrigues Leite. Descendente de espanhóis, a atriz nasceu no litoral de São Paulo, em Santos, em 10 de março de 1929. Ah, o seu nome artístico era um apelido que sua mãe lhe deu em homenagem a uma prima da Espanha.

Sua carreira começou quando ela tinha 10 anos de idade. Ela participou de radionovelas na Rádio Record e também passou pelas rádios Bandeirantes, Cultura e Tupi. Na televisão, cantou o hino feito para a inauguração da TV Tupi, em setembro de 1950 quando substitui Hebe como apresentadora. Na rede globo, Lolita participou de programas de comedia como o Zorra Total e das novelas Pé na Jaca (2006) e Viver a Vida (2009).

Falando na Hebe, um dos maiores momentos na carreira de Lolita foi em entrevista ao “Programa do Jô”, ao lado da apresentadora e da atriz Nair Bello. Essa entrevista é lembrada como um dos momentos mais icônicos do programa do apresentador Jô Soares, que faleceu ano passado.

Apesar de seu espaço consagrado nas telonas, a artista decidiu se aposentar para viver de modo simples à beira-mar ao lado de seus familiares.

A artista morreu nesta madrugada deste domingo (5) em João Pessoa, cidade em que desde 2015 morava em companhia da filha. Ela estava internada e não resistiu a uma pneumonia.