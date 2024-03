De férias no Japão, Marina Ruy Barbosa recebe aviso de terremoto no celular

Imagina que você vai tirar férias em família e de repente recebe um alerta de terremoto no celular. Foi isso exatamente que aconteceu com a atriz Marina Ruy Barbosa, que está passando suas férias no Japão. Ela foi surpreendida com o aviso de emergência sobre o abalo sísmico que atingiu o país e publicou sua reação nas redes sociais.

Em sua Instagram, Marina tem compartilhado bastante de sua viagem que está fazendo com o noivo, o empresário Abdul Fares, e seus pais, Paulo e Gio Ruy Barbosa. Tudo estava na maior tranquilidade, até que nesta quinta-feira (21), a atriz recebeu uma mensagem de alerta do governo japonês no seu celular. A artista fez questão de compartilhar a tal mensagem com os seguidores.

“Alerta de emergência. Aviso prévio de terremoto: um forte tremor é esperado em breve. Mantenha a calma e procure abrigo nas proximidades”, dizia a Agência Meteorológica do Japão. Marina também tirou uma selfie assustada para mostrar sua reação com o alerta que recebeu.

Marina também republicou um vídeo que mostra o tremor na província de Ibaraki, na região central do Japão, perto de Tóquio. O abalo teve magnitude de 5,3 na escala Ritcher e não há relatos de vítimas ou danos significativos.

Apesar do susto, o terremoto não parece ter desanimado ela e sua família, decidindo então seguir com a viagem.