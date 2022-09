Dayanne Bezerra diz que Thiago Ramos parece o segurança de Deolane em ‘A Fazenda’: “Ele tá igual o Jader.”

A irmã da participante diz estar gostando da relação dos dois no programa.

Será que já vem casalzinho novo na 14ª edição de ‘A Fazenda’? Durante um live em seu Instagram, a irmã da peoa Deolane, Dayane Bezerra, que para mim é até mais bonita que a própria Deolane, disse que o participante, Thiago Ramos, ex- padrasto do menino Ney, está parecendo o segurança da irmã dentro do reality. “Ele tá igual o Jader [segurança da advogada] mesmo, atrás da Deolane.”

Dayane também confessou que está achando bonitinho a relação entre os dois. “Eu estou achando bonitinho demais mesmo. Onde a Deolane vai, ele vai atrás. A cadeira lá, e ele segurando a cadeira pra ela sentar. Ai gente, aquilo eu achei lindo. Que bonitinho, que fofinho! Eu curti ele”.

A, também advogada, disse que achará interessante caso a irmã fique com o modelo dentro do confinamento. “Eu estou amando a amizade deles. E se ela pegar ele, eu vou dizer ‘legal, interessante’. Vocês sabem que eu sou zero preconceito”