Dayane Mello sumiu? Saiba por onde está a cobra caninana

Modelo cumpriu o prometido e voltou para a Itália depois do fim do reality

Esteja onde estiver, avise ela que ela continua sendo um marco para ‘A Fazenda’ e mora no coração de toda fofoqueira que se preze. Dayane Mello, a cobra caninana, deu uma boa sumida nas redes e faz tempo que não temos notícias da modelo. Acontece que ela voltou para a Itália, levando consigo a filha Sofia.

“O sucesso nasce do querer, da determinação e da persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo, fará coisas admiráveis”, escreveu ela em foto antes de partir segurando uma cobra de verdade.

A musa retomou sua carreira de modelo fotográfica e continua sendo empresária da sua marca de cosméticos ‘Dayane and You’. Vale lembrar que ela tentou apagar todos os registros de ex-Fazenda, tirando todas as fotos do reality do seu perfil do Instagram.

Cuspiu no prato, ou não?