Dayane Bezerra ameaça invadir novamente a sede da A Fazenda  

A irmã da ex-confinada esculachou o programa e garantiu que os vencedores sempre são escolhidos por Carelli

Amores, durante uma coletiva de empresa para falar sobre a nova edição do reality A Fazenda, o diretor do programa, Rodrigo Carelli, afirmou que a Record TV criou uma barreira para que as irmãs da ex-participante Deolane Bezerra não invadissem novamente a sede do reality. como aconteceu na última edição.

Porém, o pronunciamento de Carelli não passou despercebido por Dayanne Bezerra, que mesmo estando em uma viagem com sua mãe, Solange Bezerra, não deixou de utilizar o seu instagram para rebater o comentário do diretor do programa.

“Gente, deixa eu dar só uma dica para o Carelli, que ele disse que criou uma barreira de segurança para as irmãs da Deolane não conseguirem invadir, tem as fazendas vizinhas, ele não pode comprar a rua, é crime, tá, fechar via pública”, afirmou a advogada,com um tom de ameaça, e continuou:“Se vocês quiserem invadir, me perguntem como, eu ajudo vocês”.

Logo em seguida, a irmã de Deolane aproveitou a oportunidade e, sem dó e nem piedade, detonou o reality. “Sobre A Fazenda: pessoal, eu tenho caráter, dignidade, vergonha na cara e, principalmente, princípios. A Fazenda é um programa de mentiras, desleal e podre. Minha mãe, minhas irmãs e eu sabemos o que passamos porque nunca tínhamos visto aquela bosta antes da Deo ter ido.”

Ela ainda justificou o motivo de não ter desmentido a sua suposta participação no reality. “Deixei falarem, mas, nas mensagens, quem me perguntava, eu falei que não iria, pois tinha caráter e princípios, isso nem todo o dinheiro do mundo compra de mim, não estou à venda.”

Por fim, ela ainda alertou: “Só não tomem partido, porque lá quem ganha é quem o Carelli escolhe, é uma farsa, nojenta e desleal com as pessoas que entram e com o público. E, para quem duvida, olha o sucesso da última participante ganhadora, ninguém lembra dela.”