David Brazil diz que gosta de ser ativo na cama: “Não dou o furico”

O influenciador entregou sua intimidade com detalhes ao participar do podcast Papagaio Falante com Sérgio Mallandro e Renato Rabelo

David Brazil entregou tudo e chocou a web ao revelar que não dá o furico e que prefere ser ativo na hora H. O influenciador contou detalhes sobre sua vida íntima e sexual e revelou que se sente incomodado ao ser penetrado e que não faz isso há anos. “Gosto quando ele fala ‘vai porr*, isso porr*, vai filho da put*, isso caralh*’”, revelou. Ele ainda completa: “Tem 33 anos que não dou o furico. Lá na Paraíba eu dava, mas era uma dor, uma sofrência. Aí eu vim para o Rio, aqui dei só para duas bichas, uma de São Gonçalo, que eu saía de Copacabana e ia de balsa dar para a bicha, que luta!”, explicou David Brazil. Ele ainda revela que usa garotos de programa para se divertirem: “Eles me usam, né, amor?! Porque eu sou usada, é um pix, é um ingresso para o jogo, é um tênis, é uma calça… Eles me usam, mas eu [também] os uso, mas sem me apaixonar, sem sofrimento”, completou.