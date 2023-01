David Beckham diz que Victoria “come a mesma coisa há 25 anos” todos os dias

Jogador contou em entrevista ao podcast River Cafe Table 4 que a mulher não gosta nem de sair da linha provando o que o marido come

Já quero adiantar que se a comida favorita de Victoria Beckham for salada, já quero a receita para garantir a minha beleza. Aloca! O marido da musa, David, contou que ela come a mesma coisa há 25 anos todos os dias. Em entrevista ao podcast River Cafe Table 4 ele ainda disse que ela não experimenta nem o que ele come.

“Fico muito emocionado com comida e vinho. Quando estou comendo algo ótimo, quero que todos experimentem. Infelizmente, sou casado com alguém que come a mesma coisa há 25 anos. Desde que conheci Victoria, ela só come peixe grelhado, legumes cozidos no vapor. Ela raramente se desvia disso”, contou.

David ainda se lembra de um episódio que ela provou o seu prato: “A única vez que ela compartilhou algo que estava no meu prato foi quando ela estava grávida de Harper, e foi a coisa mais incrível. Foi uma das minhas noites favoritas. Não consigo me lembrar o que era, mas sei que ela não comeu desde então”, lembrou ele.