Davi vai ao confessionário e promete fazer ‘pior’ se ela não seja expulsa do BBB

Afe, tô cansada de tudo que acontece dentro do BBB o Davi ir ao confessionário chorar as pitangas e pressionar a direção para fazer algo. O baiano teve suas roupas jogadas na piscina após uma treta com Leidy Elin e já disse que promete se vingar da sister de uma forma pior do que ela fez com ele caso ela não seja expulsa.

Revoltado, Davi prometeu tomar providências e foi até o confessionário na sala da casa mais vigiada do Brasil. Apesar de apertar o botão diversas vezes para tentar conversar com a produção e denunciar o comportamento da trancista, o motorista foi ignorado e ainda não conseguiu cumprir seu plano de vingança contra Leidy.

Entretanto, antes de tomar qualquer medida, ele conversou com alguns de seus aliados e detalhou suas intenções: “É contra as regras de provocação e é caso de eliminação. Se puder provocar agora eu vou fazer pior!”, disse Davi, que disparou: “Ela me provocou e não vai ficar assim! Ela tava dizendo ‘então me bate’”, ele apontou o motivo da denúncia.