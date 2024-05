Davi revela valor arrecadado ao RS após ser criticado por divulgar pix: “Nota fiscal”

Depois de ser duramente criticado diante das doações para o estado do Rio Grande do Sul em um PIX configurado em uma conta própria, Daí apareceu nas redes para detalhar sua ação. Antes de embarcar, ele não apenas divulgou sua campanha de arrecadação, mas também garantiu aos seguidores que prestaria contas.

Até o momento, já foram recebidos R$ 35.471,72 em sua conta, e ele explicou sua intenção de comprar água mineral para as regiões afetadas: “Vamos Brasil, eu conto com vocês. Vamos levar água mineral para o Rio Grande do Sul”, escreveu.

Na sequência, Davi continuou a pedir apoio: “O máximo que puder, vamos para cima. Vamos ajudar quem precisar. Logo logo estarei postando tudo comprando as águas tudo direitinho com nota fiscal”, prometeu o campeão do reality show. Vale lembrar que ele não foi o único participante do programa a iniciar uma campanha para ajudar as vítimas.