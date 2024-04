Davi revela o que vai fazer com o prêmio do BBB 24

Davi é mesmo o campeão da edição do BBB 24! O motorista de aplicativo não deixou de falar sobre a sua trajetória até se tornar o novo milionário do Brasil e ressaltar o que pretende fazer com o dinheiro. Ele ganhou o prêmio de R$ 2.920.000 e já sabe o que vai fazer com a bufunda, afinal, tempo ele teve de sobra para planejar os seus gastos.

“Dar uma casa para a minha mãe, tirar ela de onde ela mora. Lá onde ela mora tem um barranco e se cair pode cair na casa. Quero tirar ela dali e dar uma condição boa para a minha mãe”, disse ele.

Além disso, ele tem o sonho de fazer a faculdade de medicina para se tornar um médico cirurgião e dar uma vida melhor para sua família. Ao ser questionado sobre do que sente mais orgulho em sua participação no Big Brother Brasil, ele respondeu: “É de saber que eu consegui vencer na vida. Eu passei por muito perrengue. Quando era pequeno eu precisava parar de estudar para trabalhar. Hoje ainda não está caindo a ficha de que sou o campeão do Big brother. Eu vou dar esse orgulho para a minha mãe de operar e salvar vidas. Eu sou muito grato a Deus e a toda a torcida. É um sonho desde pequeno. Eu sempre quis ser médico e dar esse orgulho para a minha mãe”.

“Pensei que só ia passar uma semana [no programa]. As primeiras semanas foram as piores, a galera me desprezando na casa. Quando eu fui chegando a 50 dias de programa, o pau quebrando e eu lá, não vou desistir”, relembrou.