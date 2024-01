Davi pede ajuda de Isabelle para matar barata: “Tenho medo de barata”

Morri de rir quando vi Davi em cima da cama e com medo de uma baratinha que apareceu no BBB 24. O brother chegou a pedir ajuda para Isabelle para se livrar do inseto e disse que tem realmente medo do animalzinho. Cadê as veganas da casa?

“Ai meu Deus, uma barata”, diz ele subindo em cima da cama. Isabelle levanta para procurar o animal e começa a rir de Davi logo em seguida.

Davi explica que tem realmente medo do inseto e pede para que ela o mate.