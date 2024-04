Davi do BBB se diz disposto a conversar com sua ex-esposa: “Eu amo muito ela”

Amores, acabei de contar para vocês que na noite de ontem, Mani Reggo utilizou as suas redes para confirmar o fim do seu relacionamento com o campeão do BBB24, Davi Brito.

Diante disso, também na noite de ontem (21), o ex-BBB fez uma live em suas redes sociais, onde ele afirmou que ainda ama a mulher e que está disposto a marcar o encontro para alinhar as coisas com ela.

“Saí do Big Brother, cumprir uma série de agendas lá no Rio de Janeiro, três dias sem dormir, sem descansar. Hoje que eu consegui dormir um pouco”, iniciou Davi, que logo em seguida falou sobre Mani Reggo: “Só quero deixar claro aqui que eu estou disposto a conversar com minha namorada, que eu considero ela como minha namorada, a dar o carinho pra ela, a dar o respeito pra ela”

Por fim, Davi afirma ama Mani e que para que esse encontro e essa conversa aconteça, só depende dela.“Eu amo muito ela, é a pessoa que escolhi estar ao meu lado. Se você quiser estou aqui, meu amor. Estou disposto a mudar esse quadro. Agora só depende dela, se ela quiser eu estou aqui. Mas eu estou super disposto, o dia e a hora que você quiser marcar comigo para conversar comigo, em qualquer lugar, eu estou disposto”, finalizou o campeão do BBB24.