Datena revela que perdeu R$60 milhões por quebra de contrato com a Record

Em conversa com a jornalista Cátia Fonseca ele revelou o valor exorbitante e assustou os telespectadores

É de milhões que estamos falando? Porque Datena revelou que perdeu uma boa bufunfa ao quebrar o contrato com a Record TV. O jornalista contou para Cátia Fonseca que o valor chegou na bagatela de R$60 milhões. O jornalista ainda diz que não ligou para dinheiro na época e ressalta que está bem de vida agora e que pode parar de trabalhar hoje.

“Eu cansei de toda hora ter que contar nível. Não dava, me encheu o saco. Eu nunca fui muito de me preocupar com grana não, quer dizer, eu não estou mal de vida, eu posso parar de trabalhar hoje. Teria uma vida tranquila, modesta, mas teria”, disse ele.

Datena ainda conta do valor que perdeu por assinar um papel que não deveria ter assinado. Eu perdi R$60 milhões. Eu assinei um papel que eu não devia ter assinado sabendo que o papel ia me ferrar. Quando eu fui para outra emissora de televisão, eu não sabia que eu ia sair de lá em um mês, eu tinha certeza que ficaria quatro anos”, afirmou.