“Datena morreu para mim”, dispara Wafá Kadri

Comentarista não teve papas na língua na hora de falar sobre o vídeo que vazou de uma conversa de Datena com Boulos sobre uma possível aliança para as eleições

Wafá esteve no ‘Pânico Jovem Pan’ e não deixou de dar sua opinião sobre o vídeo vazado de Datena com Boulos aliando formação para uma aliança. A comentarista diz que o sonho do jornalista é estar na política, mas que agora ele morreu para ela com o vídeo vazado. Kadri ainda aponta que Boulos comanda um grupo terrorista, se referindo ao Movimento Sem Terra.

“Gente, muito amadorismo, de todos que estavam ali, inclusive do Boulos e do Datena, mas temos que parar para refletir se não foi algo forjado naquele momento. O que me impressiona é que o Datena se concretiza como o cara que denuncia criminalidade ao vivo e do nada ele se alia ao Boulos que coordena um grupo terrorista, que é o MST. Fiquei meio confusa, pra mim o Datena morreu, a reputação dele morreu”, diz a comentarista.

Wafá ainda questiona a roupa do jornalista: “Que roupa é essa? Joga essa boina fora, joga fora essa boina”, dispara a loira.