Datena fala pela primeira vez após passar por cirurgia

O jornalista se abdicou do seu cargo na TV para cuidar da saúde e deu detalhe diante do procedimento cirúrgico nos stories do Instagram

José Luiz Datena usou o seu espaço na TV antes de se despedir dos telespectadores para contar que estava deixando o espaço para cuidar de sua saúde. O apresentador do telejornal contou detalhes aos seus seguidores e revelou que fez duas cirurgias relativamente grandes. Datena ainda agradeceu as orações. “Eu continuo aqui na unidade de terapia semi-intensiva do Sírio. Agradeço a todos pelas orações. Eu fiz duas cirurgias relativamente grandes, mas com dois médicos de muita qualidade. Então, graças a Deus, diferente da maioria do povo brasileiro, eu fui bem servido na medicina”, começou o jornalista. “Hoje eu estou passando por aqui, além de agradecer vocês, para comunicar também o falecimento da minha tia, que foi uma pessoa muito importante na minha infância e juventude irmã da minha mãe querida”, disse Datena.