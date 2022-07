Datena é internado por conta do Covid-19 e manda recado: “Não brinque com isso”

Apresentador contou no stories do Instagram que mesmo vacinado contraiu o vírus

Minha Nossa Senhora da Bicicletinha sem Freio, Datena precisou ser internado em um hospital em São Paulo depois de contrair Covid-19. O apresentador disse que está vacinado e pede que as pessoas continuem se protegendo.

Nos stories, Datena ainda mandou um recado para as pessoas que não acreditam no vírus. O apresentador parece que as pessoas continuam usando máscara. “Não brinque com isso”, disse Datena.

O jornalista ainda agradeceu a equipe de médicos, enfermeiros e enfermeiras que estão cuidando de sua saúde com tanto carinho e atenção. Melhoras!