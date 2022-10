Datena chora ao vivo ao falar sobre neta que está doente

Apresentador não segurou as lágrimas ao falar sobre o estado de saúde de Camila, de seis anos

Terça (25) foi quente para as fofoqueiras, né? Datena não segurou as lágrimas ao falar durante o programa ‘Brasil Urgente’ de sua netinha que está doente. A pequena de apenas seis anos tinha acabado de receber alta do hospital Sírio Liobanês, onde estava internada.

Ainda bem que o choro foi de alegria, pois o jornalista estava aflito com a internação da neta motivada por uma pneumonia.

“Rapaz, eu estou emocionado. Recebi uma mensagem aqui. Normalmente eu só recebo a notícia ruim no celular, essa foi maravilhosa. A minha netinha passou por uma consulta agora e, depois de 40 dias de hospital, com um risco terrível que ela passou, meu filho Vicente falou ‘pai só tem notícia boa aqui, quando você chegar em casa eu te dou’. Eu queria agradecer primeiro a Deus, depois aos médicos. E queria agradecer vocês, de todo Brasil, que oraram pela minha neta que passou por uma situação muito difícil, muito obrigado mesmo”, revelou o jornalista.

O apresentador ainda disse que largaria tudo para dar um beijo na neta. “Que notícia boa! Por mim eu largava tudo aqui e ia dar um beijo grande na minha neta agora, mas, em respeito a vocês e, claro, aos donos da emissora, não faço isso. Mas que eu tenho vontade tenho. Não tem coisa mais importante do que a saúde de alguém dentro de sua família”, completou.