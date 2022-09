Datena abandona programa após diagnóstico de pneumonia da neta

Durante a apresentação do ‘Brasil Urgente’ Datena revelou o motivo do abandono do programa de rádio

Só quem é vô ou vó vai saber o desespero que é quando os netinhos ficam doentes. A gente entendeu bem como os avós se sentem depois que Datena abandonou o programa ao saber que sua neta estava internada com pneumonia. “Você sabe que eu larguei o programa de hoje por causa disso? Quando eu fiquei sabendo, no meio do programa de rádio, parece que minha adrenalina baixou de uma vez. Sinceramente, parece que eu perdi uns cinco anos da minha vida com esse problema da Camila”, disse ele, enquanto conversava com Cátia Fonseca. A pequena já está em casa e o apresentador fez questão de agradecer a todos os profissionais da saúde que cuidaram da saúde da pequena Camila.