Dany Bananinha expõe as dificuldades de ser mãe solo: “Realmente é cansativo”

A modelo afirma que tem que se virar nos trinta para fazer com que haja o convívio de seu ex com a pequena Laura.

Durante uma entrevista para a revista ‘Quem’, a modelo e assistente de produção do programa ‘Domingão do Huck’, que é comandado pelo apresentador Luciano Huck, abriu o seu coração e desabafou a respeito das dificuldades de ser mãe solo. A gata, que tem uma filhinha de apenas dois anos, a Lara, fruto de seu antigo relacionamento com o fisioterapeuta Pedro Koellreutter, revela que por sua filha ainda ser um bebê, ela tem que se virar nos trinta para que haja o convívio de seu ex com a pequena. “É mais difícil do que a gente imagina. Toda separação é complicada, ainda mais quando se tem um bebê. Por ela querer o convívio dos pais, acho que o pai se dedica para estar com ela. É o momento deles. Ele curte muito mais e ela também, e a mãe se vira nos 30”, revelou Dany. A modelo ainda revela que mesmo sua filha sendo super tranquila, ela não tem babá para lhe ajudar, o que torna a sua rotina de mãe solo ainda mais cansativa. “Eu não tenho babá, só tive num período em que fiquei doente. Mas, de resto, eu sou sozinha mesmo, então, por isso que falo que realmente é cansativo. Mas minha filha é ótima, graças a Deus. Enquanto eu tiver saúde, vou me virar e fazer tudo por ela”, concluiu Bananinha.