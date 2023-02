Danton Mello aparece aos beijos com sua esposa no carnaval

O ator curtiu o carnaval com a sua esposa, Sheila Ramos, no melhor estilo ao som de Ivete Sangalo

Ai gente, eu amo o carnaval e não posso negar não! Que delícia os famosos celebrando o amor ao som de Ivete Sangalo, né Danton? O ator apareceu aos beijos com sua esposa, Sheila Ramos. O trio em Salvador foi curtido muito pelos dois pombinhos.

“Juntos! Ela ama, eu vou junto, e assim, seguimos. Meu carnaval o ano todo”, disse ele nas redes sociais, após ser fotografado.

Os dois estão juntos há cerca de nove anos e em entrevista ele disse que quando encontrou Sheila sabia que ela era iluminada. “Passei alguns anos achando que não me relacionaria com mais ninguém, que iria só cuidar das minhas filhas. Até que encontrei essa mulher iluminada. A Sheila é muito parceira, me apoia, me incentiva. Com ela, aprendi a ser um pai melhor, um homem melhor, e me orgulho muito de nossa relação”, disparou.