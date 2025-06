Danilo Gentili detona ‘exposed’ de Gabi Martins: “imagine a vida a dois como seria”

Amores, estava em call com uma amiga de Alphaville, que me contou sobre um quase casal que não vingou após o apresentador ‘dar bolos’ em encontros que teria com uma ex-sister. Gente, o rapaz opinou sobre o assunto republicando o post super crítico de um seguidor sobre o assunto…

Bem, parece que o apresentador do The Noite, Danilo Gentili, não gostou da exposição que teve por ‘furar’ encontros com a ex-BBB Gabi Martins. A ex-sister revelou o fato durante sua participação no ‘Sabadou’ com Virgínia Fonseca, no SBT.

No episódio exibido no último sábado (31), Gabi contou que levou foras de Gentili em duas tentativas de encontros para se conhecerem melhor. No entanto, nesta segunda-feira (2), o apresentador se pronunciou indiretamente sobre o caso no X (antigo Twitter).

O apresentador usou o X para opinar sobre o assunto (Reprodução/X)

Um usuário comentou sobre o assunto, alegando falta de maturidade por parte da ex-BBB ao contar algo pequeno e pessoal. Bem, além de concordar, Danilo Gentili compartilhou a publicação que deu o que falar.

“Se um simples ‘bolo’ ela já contou pra galera, imagine a vida a dois como seria”, escreveu o internauta.

Acontece que esta foi a única publicação que Danilo Gentili fez sobre os ‘bolos’ que deu em Gabi Martins. Será que rolou D.R. por mensagens entre os dois? Enfim, em breve saberemos…