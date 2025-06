Danilo Gentili dá “bolo” em Gabi Martins e ironiza exposição: “Imagina a vida a dois!”

Socorro, Brasil! O climão tá instaurado no mundo das celebridades! A cantora Gabi Martins, 28, resolveu abrir o jogo e contou que levou um clássico “bolo” — sim, aquele famoso “fiquei plantada e ele não apareceu” — do humorista e apresentador Danilo Gentili, 45. E claro: ele não deixou barato e respondeu com aquela alfinetada venenosa que só ele sabe dar!

Tudo começou quando Gabi, toda sincera, revelou no programa “Sabadou com Virginia” que teve um flerte com o apresentador. O romance teria começado nos bastidores do “The Noite”, quando ela foi convidada para participar da atração. A coisa esquentou no direct do Instagram, migrou pro WhatsApp e… quase rolou um encontro!

“Ele queria fazer panqueca pra mim na casa dele”, contou a cantora, arrancando risadas da plateia. Só que… não rolou! Segundo Gabi, ela marcou DOIS encontros com o humorista, mas em ambos ele cancelou em cima da hora. No primeiro, ele disse que estava com dor de cabeça. No segundo, o papo foi que estava vomitando.

Resultado? “Levei um bolo do Danilo Gentili… A gente parou de conversar”, revelou Gabi, no maior sincerão!

Só que o babado não parou aí! Danilo, que é mestre do deboche, não perdeu tempo e reagiu à exposição. Pelo X (antigo Twitter), ele compartilhou uma postagem criticando a cantora por ter contado a história íntima, e ainda lançou aquela indireta afiada:

“Se um simples ‘bolo’ ela já contou pra galera, imagine a vida a dois como seria”, diz a publicação, endossada pelo apresentador.

Ou seja: nada de panqueca, só indigestão emocional! O boy desmarcou, sumiu e ainda alfinetou, tudo no mesmo combo! O que tinha tudo pra virar um novo casal bombado do mundo pop acabou no zero a zero, sem beijo, sem date e com climão nas redes.

No fim das contas, ficou o gosto amargo do quase romance e a certeza de que esse “não-encontro” já rendeu mais entretenimento do que muito casal por aí!

E você? Tá no #TeamGabi ou no #TeamGentili? Porque o date não veio, mas o bafão veio completo!