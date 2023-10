Daniela Mercury dá selinhos em Ivete Sangalo e Luisa Sonza

A cantora fez um show especial para o seus fãs do Rio de Janeiro e não deixou de distribuir amor com as amigas que foram prestigiar o seu sucesso de pertinho

Daniela Mercury esquentou a Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro, no melhor estilo Hebe Camargo. A cantora distribuiu selinho para suas amigas que foram prestigiar o seu show neste domingo (22). Ivete Sangalo e Luísa Sonza ganharam selinho da musa do axé que embalou a noite com seus hits de sucesso.

Vale ressaltar que o show foi em comemoração dos seus 40 anos de carreira e as fotos dos selinhos acabaram correndo soltas pela web e dando o que falar. A gente ama, né?

“Meus discos dos anos 1990 deram a base para esse novo gênero que era o axé. No fim da década, a nova geração explode pelo Brasil com Cheiro de Amor, Banda Eva, Araketu… Ivete Sangalo segue crescendo nos anos 2000 e depois temos Claudia Leitte e Saullo. Cada geração vai criando novas camadas no gênero. Fizemos muitos filhotes. Fiz mais de 700 shows fora do Brasil. Vendi mais discos na Argentina com O Canto da Cidade do que qualquer outro artista brasileiro. É um patamar de artista que rompe os paradigmas. Fui para fora do Brasil na raça, sozinha, sem apoio governamental, fazendo turnês independentes. A partir do momento que um artista vai, as outras gerações têm a porta aberta para as suas carreiras”, afirmou.