Filha de Silvio Santos chama Fábio Porchat de nojento e o acusa de pedofilia

Eita, o clima esquentou no Instagram de Daniela Beyruti, filha do apresentador Silvio Santos, ela foi até suas redes sociais e postou o vídeo de um parlamentar que trazia um trecho do filme ‘Como se Tornar o Pior Aluno da Escola’ com Fábio Porchat pedindo uma [email protected] para duas crianças.

Daniela Beyruti sente nojo de Fábio Porchat e Danilo Gentili (Foto: Reprodução/Instagram)

“Nojo! Nojo de quem escreveu, nojo de quem produziu, nojo de quem dirigiu, nojo de quem atuou! Como pactuar com algo assim? Pedofilia! Abuso sexual! Abuso de autoridade! Que perverso. Que triste”, escreveu Daniela na legenda do vídeo.

Danilo Gentili, roteirista do filme, respondeu às críticas. “O maior orgulho que tenho na minha carreira é que consegui desagradar com a mesma intensidade tanto petista quanto bolsonarista. Nenhum comediante desagradou tanto quanto eu”, escreveu.

O maior orgulho que tenho na minha carreira é que consegui desagradar com a mesma intensidade tanto petista quanto bolsonarista.



Os chiliques, o falso moralismo e o patrulhamento: veio forte contra mim dos dois lados.



Nenhum comediante desagradou tanto quanto eu.



— Danilo Gentili 🇺🇦 (@DaniloGentili) March 13, 2022

Judicialmente falando, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, vai determinar imediatamente que as providências sejam tomadas contra o filme.

“Como se Tornar o Pior Aluno da Escola” é uma comédia estrelada e roteirizada por Danilo Gentili que já vinha apresentando problemas na justiça por ter omitido a classificação indicativa do filme nas artes de divulgação.

Danilo Gentili, apresentador do The Noite no SBT (Foto: Reprodução)

O filme, que agora está na Netflix, foi um fracasso de bilheteria e caiu para a 7ª posição em sua segunda semana em cartaz. A obra conta a história de Bernardo e Pedro que encontram um manual para “botar o terror” na escola e decidem cumprir todas as regras para instaurar o caos.

É importante ressaltar que Danilo, escritor do filme, já está no SBT há mais de 8 anos. Como será que ele vai ficar na emissora sendo que uma das diretoras tem nojo dele?