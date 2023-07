Daniela Escobar solta o verbo após polêmica com enfermeiras: “Não vi ofensa”

A atriz deu uma entrevista polêmica ao ‘Papagaio Falante’ e voltou a usar suas redes sociais para comentar o caso após o orgão pedir que ela se retrata diante do caso

Se engana quem acha que Daniela Escobar vai voltar atrás da forma que o Coren-SP gostaria. A atriz voltou a falar sobre sua fala polêmica em entrevista ao podcast ‘Papagaio Falante’ e disse que não viu ofensa em sua fala. Vale ressaltar que ela fala das roupas das enfermeiras do Brasil.

“Sabe uma coisa que me chama muita atenção, tanto no hospital do Rio Grande do Sul, onde eu tive a cirurgia, quanto lá, em Beverly Hills, em Los Angeles, unhas compridas vermelhas, batom vermelho, ‘maquiadézimas’, cílios postiços, parecia que a mulher estava saindo da festa e indo trabalhar ou indo para festa daqui a pouco. Eu ficava chocada. Eu ali, passando por aquela situação toda, gente de onde que essa mulher saiu, toda maquiada. Elas vão lá para catar médico. Para casar”, disse ela.

Procurada pelo Gshow, Daniela Escobar se pronunciou. “Meu comentário foi sobre a minha surpresa ao ver enfermeiras muito maquiadas em uma ocasião em que estive hospitaliza, em comparação com a realidade mostrada nas novelas onde não usam maquiagem alguma. Esses comentários foram em relação à comparação da realidade com a ficção. Não vi ofensa nisso, visto que o podcast do Mallandro é humor escrachado”, disse ela.