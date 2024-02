Daniela Beyruti agradece a Globo por não processar o SBT

O agradecimento foi feito devido a exibição sem autorização do desfile da escola de samba Tradição.

Amores , todos vocês sabem que, na última semana, o SBT exibiu um antigo desfile, de 2001, da escola de samba Tradição, que homenageia ninguém menos que o nosso amado apresentador e empresário Silvio Santos, no sambódromo, imagens essas, que na época foram gravadas pela TV Globo.

Diante disso, a empresária e filha de Silvio, Daniela Beyruti, que estava esperando que a emissora concorrente do SBT enviasse uma notificação judicial, pelo uso indevido das imagens, o que não aconteceu, utilizou as suas redes sociais para agradecer a Globo pelo carinho que eles tiveram com o seu pai.

“Obrigada Amauri e direção da TV Globo pelo carinho. Vocês conhecem nossa amada figura. Achei super legal terem levado na esportiva. Foi uma homenagem linda que jamais sairá da nossa memória. Eu e o SBT agradecemos”, publicou Daniela.