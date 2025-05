Daniel frequenta cemitério para conversar com João Paulo e a mãe: “Sou saudosista”

Amores, aproveitando o clima agradável do dia resolvi dar uma passadinha feirinha orgânica do Jardim Botânico. Com minha sacolinha de palha sob os ombros, comprei vegetais e frutas o suficiente para abastecer a dispensa semanal. Eis que enquanto experimento uma pitaya suculenta, encontro a amiga de Angra, que me conta um bapho inusitado de um sertanejo veterano.

Bem, acontece que o cantor Daniel, de 56 anos, surpreendeu os fãs ao comentar sobre o saudosismo que reverbera em sua vida durante uma entrevista ao Jornal Extra. O sertanejo afirmou ter o hábito de visitar o cemitério, onde estão descansando seus entes queridos, para conversar com eles.

O cantor comentou ser uma pessoa saudosista e que João Paulo vive em sua mente ( Wanezza Soares/Folhapress)

Daniel revelou que o ex-companheiro de palco, João Paulo (1960-1997) e a mãe, que morreu aos 83 anos em 2023, são as maiores razões das visitas que faz ao cemitério.

A mãe de Daniel faleceu em abril de 2023 (Reprodução/Instagram)

O apresentador do ‘Viver Sertanejo’, da TV Globo, confessou que, mesmo após quase 28 anos da partida de João Paulo, ele nunca saiu da sua mente e que quase sempre tem pensamentos nostálgicos sobre a breve trajetória que teve ao lado do saudoso músico.

“João Paulo está direto em meus pensamentos. Sempre me pego voltando no tempo. Esses dias estava no carro só ouvindo coisas que gravamos e nunca lançamos. Sou muito saudosista”, desabafou.

Emocionado, Daniel contou que sente paz no coração quando vai até as sepulturas do amigo e da mãe para conversar com eles.

“Vou muito ao cemitério. Visito o túmulo da minha mãe, o do João Paulo, os de pessoas próximas, e converso com todos eles”, completou.