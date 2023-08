Daniel Cady Bufa com o terrrorismo de Maira Cardi

O vídeo foi parar nas mãos do meu amigo Léo Dias que me contou a notícia em detalhe para que eu soubesse mais da treta entre os nutricionistas

Não é de hoje que sabemos que o marido de Veveta arrasa na alimentação dele e de sua família. Acontece que o nutricionista se deparou com um vídeo de Maira Cardi ensinando uma receita e não deixou de atacar a coach da alimentação chamando sua receita de terrorismo nutricional. Daniel Cadi ainda rebate que bolo de chocolate não é causador de câncer e Alzheimer.

“Pessoal, muito cuidado com esse conteúdo que vocês encontram na internet, o nome disso é terrorismo nutricional. Isso só vai piorar sua relação com seu corpo e com a comida. Vamos combater esses radicalismo e saúde mental em primeiro lugar. Pelo amor de Deus”, disse.

Ele ainda acrescentou: “O terrorismo nutricional é a forma de aterrorizar a população em relação aos alimentos e às práticas individuais, em que os momentos diários de comer viraram algo estressante e carregado de culpa, uma relação de amor e ódio com a comida. Essa busca desenfreada pela estética perfeita e emagrecimento em curto prazo acabam levando as pessoas a seguirem dietas sem critério, sem atenção profissional, e altamente restritiva”, detalhou na legenda.

O nutrólogo ainda finaliza:”Você não precisa deixar de comer um bolo, uma pizza, um pão, etc para emagrecer ou ter saúde. Precisamos aprender a comer, a nos relacionar com a comida e com o nosso corpo”, declarou.