Daniel Alves tem pedido de liberdade provisória negado pela justiça

O jogador brasileiro está preso em Barcelona desde janeiro deste ano.

Minha gente, desde o mês de janeiro deste ano, o jogador de futebol Daniel Alves está sendo acusado de assédio sexual, em Barcelona, onde ele se encontra preso.

Recentemente, os advogados do jogador brasileiro entraram com um pedido de liberdade provisória para o atleta, porém, o pedido foi contestado pelo Ministério Público e pela acusação.

De acordo com o Portal UOL, a justiça espanhola manteve a decisão de deixar Daniel Alves preso e sem direito a fiança, afirmando que não existem mudanças no caso do jogador que justifique a adesão do pedido de liberdade provisória.