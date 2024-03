Daniel Alves será solto! O ex-jogador conseguiu o valor milionário da fiança

A web ficou transtornada com a notícia do possível pagamento da fiança do ex-jogador Daniel Alves. A defesa do jogador conseguiu levantar o valor e pagar a fiança milionária de 1 milhão de euros. Daniel poderá ser solto a qualquer momento, de acordo com o jornal La Vanguardia.

A Justiça da Espanha já tinha liberado o jogador perante a liberdade provisória, mas impôs uma série de condições e medidas cautelares.

Daniel Alves teve os dois passaportes (espanhol e brasileiro) confiscados e não pode deixar o país europeu. Ele também está proibido de ter qualquer contato com a vítima. E ainda precisa, semanalmente, comparecer ao Tribunal de Barcelona.