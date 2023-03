Dania faz oração com brothers e pede a Deus por compreensão

Dania Mendez se juntou com os brothers no gramado e pede por Guimê, Sapato e todos os brasileiros

Mulher de fé forte! Depois de um impacto forte com a expulsão de Sapato e Guimê do BBB 23, Dania Mendez se juntou aos brothers no gramado para fazer uma oração pedindo para que Deus ajude eles a compreenderem suas ações dentro do reality e o novo rumo de suas vidas fora dele.

“Amado mio, aqui estamos todos, seus filhos para chamar te, chamar teu nome, sua fé e seu amor. Te peço Senhor que cuida e bendiga a todos meu companheiros do Brasil a cada um que estamos aqui as suas famílias”, iniciou.

A modelo ainda pediu para que Deus ajude eles a compreender: “Te peço por Sapatito, Antonio, e Guimê, que sua vida tomou outro caminho. Que você ajude a compreender”, finalizou.