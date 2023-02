Dani, da RedeTV, é unanimidade entre os cariocas e é a queridinha do ‘Baile do Copa’

Programa ‘Sensacional’, apresentado por Daniela Albuquerque tem roubado espaço no cenário carioca

Que luxo! Minha musa inspiradora arrasou no ‘Baile do Copa’ e esteve entre uma das mais bem vestidas no meu grupo de fofoqueiras do Leblon. Daniela Albuquerque arrasou no baile mais festivo de Copacabana, no Copacabana Palace, ao lado do seu maridão, Amilcare.

Para quem não sabe a musa tem roubado espaço na tv dos cariocas com a apresentação do seu programa ‘Sensacional’, através das grandes entrevistas que tem feito dentro do programa, como Cristiane Oliveira, Nengunho da Beija-Flor, Lívia Maria e Vera Fischer.

A musa dividiu espaço com personalidades como, Gabriel Tavares, Tina, ex-BBB, Izabel Goulart, Isabeli Fontana, Adriane Galisteu e diversos outros famosos na festividade de carnaval.