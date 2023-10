Dani Calabresa sobre trabalho ao lado de Xuxa: “Nem li o cachê”

A humorista estará no novo filme da apresentadora, ‘Uma Fada veio me Visitar’, com texto de Thalita Rebouças

Dani Calabresa não escondeu o encanto de poder trabalhar com Xuxa Meneghel em seu novo filme, ‘Uma Fada veio me Visitar’. A humorista contou que nem leu a parte do acordo do cachê, relatando estar vivendo uma realização ao estrelar o filme ao lado da loira. “Amor, eu nem li o cachê, era filme da Xuxa e texto da Thalita Rebouças”, brincou a humorista, que rasgou elogios para a loira: “Você é engraçada, seu filme inspiraram toda uma geração, você é maravilhosa, divertida”, ela se derreteu. Ela ainda completou: “Só deu porque a gente não teve cena juntas. Se não os paramédicos teriam que invadir o set, eu ia chorar, lacrimejar, expelir coisas, eu amo a Xuxa”, ela celebrou a realização de um sonho.