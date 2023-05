Dani Calabresa revela que a Globo lhe deu apoio ao saber dos assédios de Marcius Melhem 

A atriz revela que, na época que os assédios aconteceram, ela se sentia tão mal que chegou a pensar em pedir demissão

Não tem como falarmos sobre a atriz e humorista Dani Calabresa sem lembrar de sua triste história com o também humorista Marcius Melhem, que a assediou quando ambos ainda eram contratados da TV Globo. Porém, na noite de ontem (23), durante uma entrevista ao podcast “Quem Pode, Pod”, ela revelou que ao saber sobre o caso a emissora fez questão de investigar o caso.

“A empresa viu que é inadmissível, investigaram, comprovaram, resolveram, graças a Deus“, declarou. Calabresa também disse que “conta muito com a Justiça” para que ele seja responsabilizado, explicando que passou por “uma coisa muito absurda, injusta, desleal“, iniciou Dani Calabresa.

Logo em seguida, a humorista afirma que todos os assediadores têm a mesma estratégia para não serem considerados culpados pelo o que fizeram, sempre jogando a culpa em cima da vítima.

“Todo assediador, abusador, tem a mesma estratégia de culpar as mulheres. [Ele diz:] ‘mas essa ela ria, mas essa ela estava bêbada, ela deu mole, mas essa eu peguei’, como se alguma dessas coisas descredibilizasse o assédio“, afirmou.

Antes de finalizar, Dani conta que, na época, em determinado momento, pensou em se demitir da emissora, porém foi amparada pela atriz Maria Clara Gueiros, que lhe aconselhou a denunciar os assédios.

“A Maria Clara Gueiros pegou na minha mão e quis dizer: ‘você não tá louca’. Porque a gente normaliza tantos comportamentos bizarros, inadmissíveis, que às vezes a gente não entende o que é machismo e o que é assédio, é meio normalizado o homem ser tarado“, revelou.

Por fim, a humorista ressaltou o fato de que a sociedade não pode de forma alguma normalizar atitudes como as que Melhem teve com ela e com outras mulheres.

“Espera aí, onde que a gente normaliza isso? Onde que a gente tem que sacar na hora? Porque a gente não quer estragar. Se você está feliz, gravando, acontece um problema, você quer solucionar. Às vezes você não tem condições de lidar com aquilo naquele momento“, finalizou.