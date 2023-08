Dani Calabresa fala sobre o arquivamento de seu processo contra Melhem 

A atriz afirma que o ex-diretor fez de tudo para ganhar tempo e garantir que os crimes que ele estava sendo acusado fossem prescrevidos.

Minha gente, vocês ficaram sabendo que, ontem (08) o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro estabeleceu que o comediante e ex-diretor da Globo, Marcius Melhem, é réu em um processo de assédio sexual contra três mulheres? Pois bem, diante disso, nesta quarta-feira (09), através das suas redes sociais, a atriz e comediante Dani Calabresa, que também foi uma vítima de Melhem, se manifestou sobre a decisão judicial que foi tomada.

“A decisão do Ministério Público de denunciar meu ex chefe (Melhem) por assédio sexual é um reconhecimento da seriedade das acusações apresentadas pelas vítimas. Um segundo reconhecimento, porque a TV Globo já havia demitido-o por conduta inadequada após eu levar o caso ao compliance da emissora no início de 2020″, iniciou a atriz.

Logo em seguida, Calabresa lamenta que os dois processos que ela estava movendo contra Marcius, um por assédio sexual e o outro por importunação sexual, foram arquivados, devido ao fato dos crimes já terem prescrevido.

“É uma pena que alguns casos tenham sido arquivados porque os crimes já prescreveram. No meu caso, eram duas acusações: uma, de assédio sexual e outra de importunação sexual, que é um crime ainda mais grave. Só que a importunação aconteceu em 2017, e isso só passou a ser oficialmente um crime em 2018. E o assédio infelizmente também já prescreveu”, lamentou a humorista.

Por fim, afirmando que os ataques que Melhem nem fazendo através dos anos contra a reputação de suas vítimas tenha sido para ganhar tempo e conseguir que os crimes fossem prescrevidos, Dani garante que continuará acreditando no poder da justiça e apoiando aquelas que tiveram coragem de expor o que havia acontecido.

“Foi por isso, para ganhar tempo e apostar na prescrição, que o assediador passou os últimos anos atacando a reputação de suas vítimas. O que importa, para mim e para todas as mulheres que tiveram a coragem de falar, é que o assédio foi reconhecido pelo Ministério Público. Continuo a confiar na justiça, apoiar essas mulheres tão corajosas e estarei sempre ao lado delas. Nada justifica o assédio”, finalizou Calabresa.