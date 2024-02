Dani Calabresa fala sobre flagra polêmico de seu ex-marido, Marcelo Adnet

Marcelo Adnet estava bem soltinho no Carnaval e não deixou de curtir os beijos e a pegação que marcou a sua vida no último final de semana. Dani Calabresa, que já passou poucas e boas quando viveu um relacionamento com o ator, falou sobre o fato, afinal, ele estava em um relacionamento com Patrícia Cardoso.

Em conversa com o colunista Lucas Pasin, da UOL, Dani foi sincera sobre o flagra e mostrou sua solidariedade à Patricia. “Adnet é meu amigo. Já aconteceu comigo, é chato com qualquer mulher. Nenhuma família merece ter. É chato pra ela, pra filha, pra minha ex-sogra. E pra ele, que é talentoso, mas fez outra cagada”, disse a artista sobre o assunto.

Dani ainda mandou boas energias para que a situação se resolva. “É f*da. Cada um vai ver se da pra continuar ou não. Torço pra que fique tudo bem”, disse a humorista, que segundo a coluna, foi vista conversando com Patricia durante uma festa de Carnaval.