Dani Calabresa dispara sobre suposta traição de Adnet: “Lamento”

Genteeeee, logo depois de lançar a nota falando do flagra do ator e humorista Marcelo Adnet no Carnaval, sua ex-mulher e também humorista Dani Calabresa soltou o verbo sobre essa bola fora de seu ex-marido.

“Eu juro pra você, eu acho triste, mas sabe o que eu faria, de verdade? Se eu fosse pega [traindo], eu te ligo na hora, eu chamo o uber e falo: ‘Me deixa na casa do Leo Dias’. Eu não ligo a TV, eu desligo o celular”, disse ela em entrevista ao jornalista Leo Dias, enquanto acompanhava desfiles das escolas de samba de São Paulo num camarote, na madrugada deste domingo (11).

A humorista disse que lamenta a situação e a repercussão em cima do caso. “Fazer piada com isso me dói, não desejo pra ele, pra mãe dele, pra mulher dele, pra filhinha dele… Não gostaria que isso virasse uma nota. Quem assistir vai ver a íntegra, mas quando recortar vai virar: ‘Ela reage a traição'”, falou.

“Lamento porque ele é um cara genial, talentoso e eu quero boas notícias das pessoas que eu conheço, sabia? Não me alegra receber notícia [ruim, do tipo] ‘fulano não está dando ibope’, eu não quero, sabia. Se eu já gostei da pessoa… Que pena, caceta”, declarou.

Dani e Adnet ficaram casados de 2010 até 2017. Em 2014, foram publicadas fotos dele beijando outra mulher numa das ruas mais movimentadas do Leblon, bairro nobre do Rio de Janeiro.